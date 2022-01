TRIESTE - È stato fissato per martedì 25 gennaio, in mattinata, il funerale di Liliana Resinovich, la donna scomparsa dalla sua abitazione la mattina del 14 dicembre e il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio tra la vegetazione del parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni. La funzione, rende noto l'avvocato Luigi Fadalti, legale del fratello di Liliana, Sergio, si terrà in «forma strettamente privata».

APPROFONDIMENTI TRIESTE Cadavere di donna nel bosco, il pm: alta probabilità che si... TRIESTE Liliana Resinovich, il marito: ​«È tutto un mistero... TRIESTE Liliana, la procura autorizza la sepoltura ma ad una condizione:... FEMMINICIDIO Donna scomparsa e trovata morta a Trieste. Nulla osta per la... IL GIALLO DI TRIESTE «Ho visto Liliana il 22 dicembre»: una testimone racconta... TRIESTE Liliana morta, il giallo: non ci sono indagati. Il marito parte... SEMPRE PIù GIALLO Trieste, il corpo è quello di Liliana ma l'autopsia non... GIALLO DI TRIESTE Trovata morta nel bosco, l'ultima mattina di Liliana e le due... TRIESTE Eseguita la tac sul cadavere trovato nel boschetto: elementi per... GIALLO DI TRIESTE Liliana Resinovich, il marito: «Non c'entro nulla, ma non... GIALLO DI TRIESTE Trovata morta nel bosco, la testa di Lilli in due sacchetti di...