L'esame tossicologico: Liliana non ha assunto né droghe né farmaci

TRIESTE - Liliana Resinovich, la donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre scorso e il cui cadavere è stato trovato in un boschetto del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, non ha assunto «sostanze xenobiotiche, droghe e farmaci, che possano aver cagionato il decesso». Lo stabilisce l'esame tossicologico approfondito disposto dalla Procura di Trieste i cui esiti sono stati depositati ieri. Pertanto - si legge in una nota firmata dal procuratore capo Antonio De Nicolo - il quadro investigativo non è mutato.

