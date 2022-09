Licenziata dalla Polizia l'ex vicequestore Schilirò schierata contro il Green pass

Licenziata dalla polizia l’ex vicequestore Nunzia Schilirò, originaria di Gorizia, schierata contro il Green Pass. A darne notizia è stata la stessa poliziotta. «I condannati per il G8 di Genova – si sfoga in un post su Facebook - sono in servizio e in certi casi sono anche stati promossi. Sono stata licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per le mie successive dichiarazioni. Dopo un anno di sospensione - aggiunge - con sette procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita. Licenziata per aver esercitato il diritto sulla libertà di espressione garantito dall'articolo 21 della Costituzione». Schilirò è stata candidata alle elezioni politiche con Italexit, il partito del giornalista ed ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone.