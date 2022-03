Al teatro Bobbio in scena i Legnanesi con ArteSpettacolo

TRIESTE - Oltre due ore di spettacolo, che preludono al sempre emozionante gran finale, per ricordare che, nonostante i problemi e le difficoltà della vita, “non ci resta che ridere!”.

I Legnanesi arrivano a Trieste con ArteSpettacolo, al Teatro Orazio Bobbio lunedì 28 marzo (inizio spettacolo ore 20.30; info e prevendite www.ticketone.it e biglietteria del Teatro) e, davvero, preparatevi a ridere. A ridere del passato e del presente, tra tradizione e attualità, perché c’è tutto il mondo de I Legnanesi nello spettacolo “Ridere”.

In scena Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Lorenzo Cordara (Giovanni Colombo). Incontri incredibili faranno da scenario a un rocambolesco viaggio, che condurrà la Famiglia Colombo in un’altra epoca…

Ma andiamo alla scoperta delle avventure di Giovanni, Teresa e Mabilia.

Nella prima scena, Mabilia (Enrico Dalceri), chic più che mai - come si conviene a un viaggio a Parigi – ammira la Gioconda insieme a mamma Teresa (Antonio Provasio) e papà Giovanni Colombo (Lorenzo Cordara, al suo debutto in questa stagione), che sfoggiano gilet gialli catarifrangenti nelle sale del Louvre, mentre fuori i manifestanti fanno dei loro gilet gialli il simbolo della protesta, inseguiti dai gendarmi (Giordano Fenocchio e Fabrizio Rossi)….La Monna lisa è al centro della loro attenzione: il capolavoro deve tornare in Italia e Teresa spinge il marito Giovanni a compiere il misfatto…Il tempo di un gioco di luci, ed ecco la famiglia Colombo catapultata nel 1504, anno di realizzazione dell’opera. In scena la solita girandola di battute, malintesi, risate, ritmi incalzanti con un austero Leonardo Da Vinci (Giovanni Mercuri), un intraprendente Gian Giacomo Caprotti detto il Salai (Maicol Trotta), una imperturbabile e poco avvenente Monna Lisa (Franco Cattaneo), Michelangelo (Francesco Pellicini) e di un poco statuario David (Mauro Quercia).

Il secondo tempo si apre con un nuovo viaggio nel tempo: ora siamo nel 1918, i bombardamenti lambiscono il cortile, adibito a ospedale da campo: Teresa, in veste di infermiera, ha in mente qualcosa per provare a cambiare il corso del futuro… ed ecco che per la prima volta scopriremo qualcosa di più degli amatissimi personaggi del cortile lombardo, con un viaggio nel tempo molto reale che racconta le storie dei “nonni” di Mabilia (Valerio Rondena e Danilo Parini) e della Carmela (Maurizio Albè in versione maschile, con gli stessi tratti inconfondibili della “nipote”). Per l’Italia la guerra è finita... per Teresa comincia adesso! Ma le basterà poco per rendersi conto che ha già nostalgia della sua vita di tutti i giorni, e del suo Giovanni. Ci vuole il tradizionale siparietto finale, con la razionalità e il giudizio della Mabilia, per accendere ancora una volta, grazie ai Colombo, i riflettori sui valori della famiglia, della necessità di parlare e non lasciarsi isolare dalla tecnologia, per imparare a volersi bene davvero.

A firmare la regia Antonio Provasio; direttore artistico, Sandra Musazzi; direttore di produzione, Enrico Barlocco; testi Antonio Provasio, Mitia Del Brocco; scenografie e costumi Enrico Dalceri; produzione Chi.Te.Ma.