Legnaia distrutta dalle fiamme, mistero sulle cause del rogo

TRIESTE - Non sono chiare le cause dellche nel primo pomeriggio ha letteralmentein. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Muggia con un'autopompaserbatoio e un mezzo fuoristrada con il supporto di un'autopompaserbatoio, l'autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto anche una piccola costruzione agricola. Il rogo non ha fortunatamente coinvolto persone. Sul posto anche i carabinieri.