Trieste. Wartsila, revocata la chiusura della sede di San Dorligo

TRIESTE - Revocata ufficialmente la procedura di chiusura dello stabilimento produttivo Wartsila di San Dorligo della Valle.

La revoca è stata fatta in ottemperanza al decreto del magistrato del lavoro Paolo Ancora, che aveva rilevato comportamento antisindacale da parte dell'azienda. I legali dell'azienda, in sede di udienza, non hanno escluso che faranno opposizione al decreto del giudice del tribunale del lavoro emesso venerdì scorso.

L'udienza

Rinviata al prossimo 5 ottobre alle 12 l'udienza del ricordo della Regione Friuli Venezia Giulia su richiesta dei legali dell'amministrazione regionale nei confronti dell'azienda. E' stato proprio durante l'udienza che è emerso che la procedura di chiusura del sito produttivo è stata revocata. La notizia ha mosso i legali della Regione a chiedere un termine per esaminare se ci fosse ancora ragione di proseguire con l'azione giudiziaria. Il ricorso infatti era teso

a dichiarare nulla la procedura in via cautelare, dal punto di vista sostanziale un effetto equivalente alla revoca della

procedura deciso dal decreto del giudice. La richiesta dei legali è stata accolta.

Il carico

Potrebbero cominciare domani mattina le operazioni di imbarco dei 12 motori costruiti nella fabbrica Wartsila di San Dorligo della Valle e destinati alla Daewoo. La nave, la Uhl Fusion, è da ieri in banchina, già in attesa di stivare il carico di DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Non si tratta di una operazione semplice e nemmeno rapida: secondo quanto si apprende, occorreranno alcuni giorni per la delicata operazione. Inoltre, questa è soggetta all'esito dell'incontro tra i rappresentanti della stessa DSME e i sindacati territoriali, chiesto dalla prima e di cui non sono ancora stati forniti dettagli. Ieri si è svolto un confronto in Prefetture ma non è stato reso noto l'esito.