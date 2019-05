In dieci anni persi 8mila lavoratori Udine è la maglia nera in regione

di Elisabetta Batic

Il Friuli Venezia Giulia ha perso 8mila lavoratori in dieci anni con Udine maglia nera. Dal 2008 al 2018, infatti, nonostante il recupero degli ultimi anni, il numero di occupati è ancora inferiore rispetto ai livelli precedenti la crisi: da 518.500 nel 2008 a 510.800 nel 2018. Lo rileva il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo in una indagine su dati Istat. Negli ultimi dieci anni tutte le province regionali presentano una variazione negativa, con l'eccezione di Trieste passata da 94.500 a 99.100 occupati mentre, all'opposto, Udine registra il passivo più pesante (-8.500 unità, da 229.600 a 221.100). Pordenone ha perso 1.600 lavoratori (da 137.500 a 135.900) e Gorizia 2.300.L'ANALISIIl notevole calo dell'occupazione in termini assoluti non è solo una conseguenza della crisi economica ma deve essere interpretato anche alla luce delle dinamiche demografiche particolarmente negative che hanno caratterizzato il Friuli Venezia Giulia: l'ultimo decennio ha visto infatti una netta flessione del numero di persone in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) pari a oltre 33mila residenti in meno. In particolare tra i 25 e i 44 anni la popolazione del Friuli Venezia Giulia è diminuita di quasi 76mila unità, ed è stata compensata solo in parte dall'aumento della fascia compresa tra 45 e 64 anni (+37.600 residenti). Tale andamento riflette il calo della natalità iniziato già nei primi anni '70 (con il progressivo esaurimento del boom demografico) e proseguito in misura sempre più accentuata fino ai primi anni '90, quando è stato arginato dai flussi migratori (ma negli ultimi anni la popolazione sta di nuovo diminuendo).I GIOVANINegli ultimi anni si assiste ad una sempre più consistente emigrazione verso l'estero di giovani con elevati livelli di istruzione. È anche per questi motivi che il tasso di occupazione regionale registrato nel 2018, calcolato come rapporto percentuale tra il numero di occupati e la popolazione nella fascia di età 15-64 anni, ha toccato il livello più elevato da quando sono disponibili le serie storiche (dal 1993), ossia 66,3% (quasi otto punti in più rispetto a quello nazionale). Per raggiungere il tasso di occupazione della media dell'Unione Europea (68,6% nel 2018) il Friuli Venezia Giulia dovrebbe comunque avere circa 18.000 occupati in più. Il decennio appena trascorso ha visto anche in Friuli Venezia Giulia una profonda trasformazione del tessuto produttivo che ha comportato una ricomposizione dell'occupazione verso il lavoro dipendente, con una crescita dei rapporti a tempo determinato e una notevole espansione del part time (spesso involontario). Nello specifico rispetto al 2008 si contano 20.900 occupati a tempo determinato in più (pari a + 40,9%), che compensano la flessione dei tempi indeterminati (-16.300, pari a -4,7%). Nonostante questa diminuzione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguardano ancora l'82% dei dipendenti (contro l'87% di dieci anni fa). L'occupazione indipendente risulta in forte contrazione, avendo perso 12.400 occupati in dieci anni (-10,3%), soprattutto nella componente più tradizionale che è quella dei lavoratori in proprio (commercianti, artigiani e agricoltori). Un altro elemento importante da sottolineare è l'espansione dell'occupazione a tempo parziale (sempre più frequentemente anche maschile), che riguarda ormai un quinto dei lavoratori dipendenti in regione (rispetto al 16% del 2008). È inoltre cresciuta soprattutto la componente femminile ed è diminuito il peso dell'industria e delle costruzioni (complessivamente da quasi il 34% al 29%). I lavoratori sono inoltre mediamente più anziani ma anche più istruiti rispetto a dieci anni fa: si contano 87.500 occupati in meno tra gli under 45 (-26,8%) e 79.800 in più tra gli over 45 (+41,6%).