Fincantieri cerca 500 figure professionali: oltre duemila le candidature al primo recruiting day

TRIESTE - Fincantieri cerca 500 nuove figure professionali da assumere nel 2023 in Friuli Venezia Giulia. Sono state oltre 2.300 le candidature registrate per il recruiting day, organizzato oggi da Fincantieri in collaborazione con i Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Monfalcone, la maggioranza delle quali riguarda le posizioni aperte in Fincantieri e nelle sue controllate.

Una seconda giornata di incontri sarà programmata per il 26 aprile. Alcune posizioni prevedono una selezione da remoto che si svolgerà nei prossimi giorni. «Si tratta di un successo che testimonia al meglio non solo la capacità di fare sistema del territorio - ha osservato Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri - ma anche il grande valore attrattivo che Fincantieri gode oggi presso i giovani». «I riscontri - ha aggiunto il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cising - dimostrano che non è vero che le persone non hanno voglia di lavorare. Le persone hanno voglia di lavorare quando ci sono le giuste condizioni economiche e le giuste condizioni relative alla sicurezza e alle prospettive future. Un altro punto essenziale del recruiting day di oggi, il più grande mai organizzato in regione, è la presenza di Fincantieri, che torna ad assumere anche operai».