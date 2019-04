Lavoro: 8mila occupati in meno in 10 anni, Trieste in controtendenza

di E.B.

TRIESTE - Il numero di occupati ina, nonostante il recupero degli ultimi anni, è ancora inferiore dirispetto ai livelli pre crisi (da 518.500 nel 2008 a 510.800 nel 2018). Negli ultimi dieci anni, secondo le stime dell'Istat, tutte le province regionali presentano una variazione negativa,che è passata da 94.500 a 99.100 occupati: all'opposto Udine registra(-8.500 unità). Lo rileva il ricercatore dell'Ires Fvgin un'indagine su dati Istat. L’ultimo decennio ha visto infatti una netta flessione del numero di persone in età lavorativa (per convenzione compresa tra 15 e 64 anni) pari a oltre 33mila residenti in meno. In particolarela popolazione del Friuli Venezia Giulia è diminuitaed è stata compensata solo in parte dall’aumento della fascia compresa tra 45 e 64 anni (+37.600 residenti).