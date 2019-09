Lavori sulla rete elettrica: tratto di Corso Italia chiuso per 5 giorni

di E.B.

TRIESTE - Chiusura parziale viabilità Corso Italia pernel tratto compreso tra i civici 15 e 21. Dalle 13 di oggi lunedì 9 a venerdì 13 è prevista la soppressione della prima corsia per permettere l'intervento: la strada verrà regolarmente riaperta al traffico nelle ore di maggiore affluenza veicolare per ridurre i disagi. Al fine di poter procedere con la riparazione, a seguito di un guasto verificatosi sulla rete elettrica a bassa tensione, la multiutility procederà condi Corso Italia nel tratto indicato. Per ridurre al minimo i disagi ed efficientare il processo, AcegasApsAmga ha concordato con l’Amministrazione Comunale di procedere con una modifica alla viabilità con orari favorevoli ai cittadini,. Inoltre, per completare i lavori nel minor tempo possibile è stato concordato di procedere con doppi turni e di effettuare le attività anche nelle ore notturne. La soppressione della corsia di destra sarà quindi effettuata, salvo condizioni meteo avverse, lunedì 9 dalle 13 alle 16 e dalle 20 all’1 di notte; martedì 10 e mercoledì 11 dalle 9 alle 16; giovedì 12 dalle 9 alle 16 e dalle 20 all’1 di notte; venerdì 13 dalle 9 alle 16 per completare l’asfaltatura e quindi procedere con la riapertura regolare.