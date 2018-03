Latitante dal 2013 arrestato sul confine: tornava in Italia in autobus

di E.B.

TRIESTE - Deve scontare quattro mesi di reclusione percommesso nella Capitale: è stato arrestato stanotte a Fernetti da una pattuglia della Polizia di Frontiera di Trieste. Si tratta di un 41enne cittadino romeno, P.D. le iniziali, che rientrava in Italiadi linea romeno in arrivo dalla Slovenia. Il mezzo è stato fermato per un controllo nell’ambito delle consuete attività mirate alla prevenzione e repressione della criminalità transfrontaliera. Dagli accertamenti è emerso che il passeggero P.D. era destinatario di unemesso nel 2013 dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma. Al termine delle attività, a cui ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, il cittadino comunitario è stato rinchiuso nel carcere di via del Coroneo.