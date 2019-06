Latitante romeno di 25 anni arrestato sul confine: entrava in Italia in auto

di E.B.

TRIESTE - La Polizia ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione ai danni di un romeno, C.C., di 25 anni. Una Volante del Commissariato di Duino Aurisina lo ha identificatouna volta entrato in Italia, nei pressi dell’ex valico di Fernetti. A suo carico pendeva un provvedimento disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Napoli per espiare la pena di, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto penale per i minorenni di Treviso in virtù di una legge del 2018. La scorsa notte, invece, si è verificata una intrusione all’interno di un’officina in via Ressel.del magazzino e quella dell’ufficio amministrativo che è stato messo a soqquadro. Una cassaforte a muro è stata aperta con una flex in uso alla stessa officina. Non si lamentano mancanze di denaro.