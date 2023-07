Trieste. Va a teatro e lascia il cane chiuso in auto senza acqua: denunciato

TRIESTE - È rimasto chiuso in macchina per un paio d'ore. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia locale con i vigili del fuoco. Disavventura a lieto fine per un cagnolino rimasto chiuso in auto in via Pindemonte.

Una signora di passaggio era stata attirata dall'abbaiare dell'animale e aveva guardato dentro il veicolo in sosta: sotto il ripiano di copertura del bagagliaio s'intravedeva il cane. Con il caldo afoso di questi giorni e i finestrini abbassati per un paio di centimetri, la pattuglia e la squadra dei vigili del fuoco hanno concordato che si trattasse senza dubbio di una situazione di emergenza tale da dover intervenire e liberare il cane, vista anche l'impossibilità di contattare il proprietario del veicolo, residente fuori Trieste.

Aperta l'autovettura - senza peraltro danneggiarla - l'animale è apparso visibilmente spaventato e, per prima cosa, è stato dissetato (all'interno del veicolo non c'era acqua né cibo ma solo una piccola cesta per accomodarsi). La pattuglia ha affidato perciò l'animale al cinovigile che lo ha portato al canile lasciando una citazione per il proprietario all'interno del veicolo. Questi ha chiamato la polizia locale verso le 23: era venuto con la famiglia a Trieste per assistere ad un spettacolo teatrale e ha spiegato di aver lasciato il cane solo in macchina per circa un paio d'ore. L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali. Nel frattempo, il veterinario di Asugi ha visitato il cane trovandolo in buone condizioni di salute nonostante lo stato di agitazione.