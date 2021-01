Lanciano bottiglie di birra dal balcone e centrano un'auto: nei guai 2 dominicani

TRIESTE - Intervento di una Volante della Questura nella notte in piazzale De Gasperi. Denunciati due amici - originari di Santo Domingo - per danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi in concorso. Un residente li ha notati lanciare due bottiglie di birra piene dal balcone di un appartamento, che hanno colpito e danneggiato il parabrezza di un’auto in sosta.

Informata la sala operativa della Questura tramite il 112, sul posto si è recato personale della Squadra Volante.

La Polizia Ferroviaria, invece, ha indagato per false dichiarazioni sulle proprie generalità un pakistano e un serbo perché inottemperanti all’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la posizione in territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento: 13:51

