Lancia bottiglie di vetro contro le auto in sosta: 18enne nei guai

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un ragazzo triestino, da poco maggiorenne. Assieme a due diciasettenni e a una quindicenne, è stato notato lanciare bottiglie di vetro contro alcune vetture in sosta e sferrare vari pugni contro le pareti in plastica della pensilina dei bus in strada per Longera. Sono giunte alcune telefonate alla sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto è stato inviato personale della Squadra Volante. Alla vista degli operatori il giovane, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza) ha assunto un comportamento aggressivo e si è rifiutato più volte di fornire le proprie generalità e di indossare il sistema di protezione individuale. Inosservanza che è stata sanzionata.Per nulla collaborativo, ha opposto resistenza ed è stato accompagnato negli Uffici di Polizia, insultando e minacciando gli agenti.

