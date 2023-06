Ladro si butta dal balcone dopo aver svaligiato la casa: arrestato

TRIESTE - Si è letteramente gettato dal terrazzo, situato al primo piano, per fuggire dopo aver fatto razzia di soldi e gioielli nell'appartamento. Mancava poco, infatti, e sarebbe stato acciuffato dai proprietari rientrati all'improvviso. Nonostante l'agilità e la sfrontatezza, il 30enne di nazionalità albanese, è piombato sull'auto parcheggiata di sotto sfondando il vetro a causa del forte impatto. Anche se acciaccato è riuscito a scappare, ma la sua fuga è finita di fronte al controllo dei Carabinieri di Basovizza al Sincrotrone mentre mancavano pochi chilometri al confine che lo separava dalla libertà e dall’impunità.

I Carabinieri hanno scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura, infatti deve scontare 2 anni e 11 mesi per furto in abitazione commesso in provincia di Pordenone nel 2015. Ora si trova al carcere del Coroneo.