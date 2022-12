Ladro panciuto si imbottisce di formaggio grana: arrestato

TRIESTE - La sua pancia prominente era utilizzata come “specchio per le allodole” per passare indenne dall’uscita senza acquisti. Infatti, quando l’addetto alla sicurezza di un supermercato di Bergamo lo aveva controllato dopo averlo notato girare insistente nelle corsie prendendo e rimettendo vari prodotti, lui - un romeno di 54 anni - con scioltezza si era sollevato la maglietta mostrando che sotto oltre al suo ventre prominente non vi era alcun prodotto. Ma una volta questa scaltra tecnica non ha funzionato e nell’impeto di sollevare il maglione gli è caduto da sotto il pantalone un trancio di grana. Da qui la scoperta che dietro la schiena ne nascondeva altri 10. E così per lui era scattata la denuncia e iniziato un processo. Alla condanna il ladro goloso di formaggio era ormai sparito.

A distanza di qualche tempo il 54enne è stato però controllato dalla Radiomobile di Aurisina dopo averlo rintracciato su un pullman di linea. L’uomo era ricercato dovendo scontare 4 mesi per furto aggravato. Così è stato arresta e portato al carcere del Coroneo a Trieste.