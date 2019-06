Ladro "generoso": ruba portafoglio per offrire da bere in trattoria

di E.B.

TRIESTE - Ha rubato unal titolare di una rivendita di frutta e verdura. Poi è stato rintracciato dalla Polizia di Stato poco dopo mentre era intento a bere e. Il ladro "generoso" - un uomo sessantenne di nazionalità belga - è stato denunciato per furto aggravato. Ieri sera 9 giugno, invece, un uomo ha cercato di farsi dare del denaro dalla cassiera di unminacciandola con un coltello. Altro personale dell’esercizio è intervenuto in suo aiuto e ha distratto il malintenzionato. Questi ha involontariamente ferito a un dito della mano uno del negozio e, aperta con forza la porta scorrevole, è scappato. Le ricerche effettuate in zona non hanno permesso alle pattuglie della Questura di rintracciare l’uomo. Infine, la scorsa notte ignoti hanno forzato la porta d’ingresso laterale di un’osteria in via Liburnia. Una volta entrati,e il fondo cassa di circa 25 euro. Incursione anche all’interno dellacon un tentativo di manomissione di un quadro elettrico. Non si è verificato nessun ammanco, né di denaro né di prodotti farmaceutici. Sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante.