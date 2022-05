Ladro di galline "arruolato" da una banda finisce ingabbiato

TRIESTE - La sua specialità era intrufolarsi come una faina nei pollai e fare razzia di galline e oche. Poi, con questo curriculum professionale, ha cercato di dare una svolta alla sua carriera criminale. Per le sue doti di scassinatore è stato dunque arruolato in una banda che seminava il terrore nelle case. E così sembrava aver raggiunto il culmine della propria carriera di ladro. Ma la sua fama ha attirato l’attenzione degli investigatori. E tra questi una attenta pattuglia dei carabinieri di Aurisina, che lo ha rintracciato di prima mattina rintanato a bordo di un autobus di linea diretto dalla Romania in Francia. I militari hanno riconosciuto il furfante in carriera scoprendo che era ricercato.

L’uomo, un cittadino romeno di 36 anni, è ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. In quattro anni di carriera ne ha commessi un centinaio, soprattutto nel sud Italia. Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo.