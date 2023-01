Ladro di rame si rifà una vita come carrozziere: arrestato dopo 10 anni

TRIESTE - Sulle sue spalle si caricava le pesanti bobine di rame che i complici trafugavano dal magazzino della ferrovia e, con pazienza, sfilava guaina dopo guaina per recuperare il prezioso oro rosso, ossia il rame. In una sola notte era riuscito a sbobinare 13 tonnellate di rame, ma alle luci dell’alba era calato il sipario sulla sua attività criminale e, una volta scoperto, è stato denunciato. L'uomo, un 44enne romeno, ha così iniziato ad usare le sue mani per fare altri lavori ed una volta emigrato in Francia diventa carrozziere.

A distanza di qualche tempo però è stato controllato dalla Radiomobile di Aurisina dopo averlo rintracciato su un pullman di linea. La sua fedina penale era ormai segnata: il 44enne era ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 10 mesi di reclusione per furto aggravato commesso 10 anni fa a Firenze. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e portato al carcere del Coroneo.