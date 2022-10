Ladro di biciclette sceglie la meta sbagliata per le vacanze: arrestato

TRIESTE - “Stessa spiaggia… stesso mare…” è un ritornello che non gli voleva proprio rimanere in testa. Perché andare alla solita spiaggia, invece che sperimentarne nuove? L'uomo, un giovane romeno 34nne, aveva preparato velocemente un borsone con tutto l’occorrente per prendere il pullman e trascorrere dieci giorni da favola in uno luogo di villeggiatura in Spagna. Al suo rientro, molto abbronzato, si è però imbattuto nel controllo dei militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnati con la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza nei controlli di retrovalico a Fernetti. Ecco che il vacanziere marittimo si è scottato nel vero senso della parola: il giovane era ricercato per un mandato di cattura, avendo commesso un furto di biciclette nel 2009 a Caltanisetta, utilizzando una pesante pinza per recidere gli anelli della catena che le legava sicure al palo. Lo straniero deve scontare 8 mesi di reclusione per furto aggravato. Dopo il suo arresto, i Carabinieri lo hanno condotto in carcere.