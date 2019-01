Furti in casa: arrestato sul Carso "specialista delle chiavi alterate"

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Era un vero e proprioil 56enne latitante bulgaro, V.B.T. le iniziali, arrestato ieri sera in località Fernetti dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. Condannato per diversi furti in abitazione, dallo scorso ottobre era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. Il cittadino comunitario, attualmente rinchiuso nel carcere del Coroneo, deve scontare. V.B.T. viaggiava insieme con altri connazionaliproveniente dalla Slovenia; il mezzo è stato fermato per un controllo durante le consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera. A queste attività ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che ormai da tre anni collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade