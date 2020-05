Ladro sorpreso in casa di un anziano: arrestato e multato per violazione delle disposizioni anti-Covid

TRIESTE - La polizia ha arrestato un sessantenne triestino pluripregiudicato cogliendolo in flagranza di reato mentre rubava nell'abitazione di un anziano. Ad incastrarlo la segnalazione di un vicino che ha sentito le urla del malcapitato. Immediata è scattata la chiamata al 112. L'uomo, R.V. le sue iniziali, era entrato in casa da una finestra della casa dimenticata aperta sul retro. Era intento a rovistare fra gli oggetti di valore del proprietario di casa quando è stato scoperto. Gli agenti hanno immobilizzato il pluripregiudicato che ora si trova al coroneo. Oltre all'arresto anche due multe, di 400 euro, per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid e per aver parcheggiato il suo furgone alla fermata del bus. © RIPRODUZIONE RISERVATA