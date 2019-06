Ladri scatenati, furti a raffica: nel mirino bar e supermercati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Raffica di furti nelle ultime ore in città con conseguente super lavoro per la Polizia di Stato. E' stata data esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare emesso a fine maggio dal Tribunale di Trieste nei confronti di Y.F.M., nato in Ucraina. Ha sottrattoassieme a un’altra persona da undi Roiano e vi si è allontanato, seguito dagli addetti alla vigilanza che hanno contattato la sala operativa della Questura tramite il 112. La Volante della Questura lo ha fermato in via Boccaccio e, dagli accertamenti effettuati, è emerso a suo cariconel Comune di Trieste fino a marzo del 2022. Denunciato per il furto, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in carcere. Un altro furto di lattine di birra e diieri mattina in un supermercato di viale Miramare. Denunciato un cittadino rumeno. Ed ancora la scorsa notte, infine, ignoti si sono introdotti all’interno deldi viale Miramare forzando una finestra. Hanno prelevato dai due registratori di cassa circa 400 euro. Indagini in corso.Questa notte, invece, la Polizia di Stato ha denunciato per guidaun cittadino sloveno che assieme a un suo connazionale è stato notato salire a bordo di un natante ormeggiato nella baia di Sistiana e di essere alquanto alterato. Dopo aver fatto molta confusione, i due sono saliti a bordo di un’autovettura e si sono diretti verso Trieste. Lungo la strada Costiera una Volante di Duino Aurisina l’ha fermata e ha sottoposto il conducente all’alcoltest.ed è stato denunciato. Sempre una Volante di Duino Aurisina ha notificato un ordine di carcerazione a un cittadino moldavo chea bordo della propria autovettura quando è stato fermato per un controllo nei pressi dell'ex valico confinario di Fernetti. Dagli accertamenti effettuati è emersodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario direlativo ai reati di ricettazione e false attestazioni d'identità commessi dal moldavo a Padova nell'ottobre 2003. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere per scontare la pena residua di 2 anni, 6 mesi e 27 giorni di reclusione.