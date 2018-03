Spaccano la finestra del bar nella notte e rubano tutti i soldi in cassa

di Paola Treppo

TRIESTE -nella notte in undi via del Toro a. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 di oggi, mercoledì 28 marzo. I ladri hannoil vetro di una finestra e sono riusciti a penetrare nel pubblico esercizio gestito da un cittadino cinese.Una volta all'interno i malviventi si sono diretti subito dietro al bancone in cerca di soldi. Sono riusciti a trovare la cassetta contenente ilche hanno ripulito per poi fuggire di corsa. Isono in corso di quantificazione: ammontano al momento, in base a un primo sopralluogo, ad alcune centinaia di euro per il denaro contante mentre costerà molto di più far riparare l'infisso spaccato.Dopo l'allarme, in via del Toro è giunta una pattuglia della vigilanza privatadi Trieste che ha presidiato il locale pubblico fino all'arrivo della squadra volante della polizia di Stato. Con l'aiuto della scientifica gli agenti hanno eseguito tutti i rilievi necessari per dare avvio a un'indagine mirata a scoprire i responsabili del colpo.