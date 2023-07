Seduce un uomo, lo invita nel suo appartamento e lo deruba: 40enne arrestata

TRIESTE - Prima ha fatto finta di essere interessata a lui, poi lo ha invitato nel suo appartamento nel centro di Trieste. Ma quando la coppia è arrivata nel palazzo dove la donna diceva di abitare ed è salita in ascensore, ad aspettarli ha trovato un complice che ha derubato l'uomo del suo portafogli. Protagonista della vicenda una 40enne di origine romena, che è stata rintracciata da una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Aurisina mentre viaggiava su un autobus di linea. Dai controlli è emerso che la donna era già ricercata a seguito di un mandato di cattura emesso della Procura di Venezia e doveva scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina commessa in provincia di Vicenza nel 2016. La 40enne è stata quindi arrestata e portata al Coroneo a Trieste.