La zona balneare più amata in scena a teatro: ecco i "Topolini"

TRIESTE - Hangar Teatri riapre le luci del palcoscenico con un monologo comico sull’affascinante lido triestino dal titolo “Topolini” scritto, diretto e interpretato dall’attore e insegnante Luigi Orsini, prodotto da Hangar Teatri in scena fibno al 30 maggio alle ore 20 presso Hangar Teatri via Luigi Pecenco, 10 a Trieste. Una storia che i triestini non potranno che amare. Per i triestini Hangar Teatri porta in scena uno spettacolo che coglie l’essenza più vera, colorita e vivida della zona balneare per eccellenza di Trieste: i Topolini. Non è il classico rifugio per turisti, non si distingue per le spiagge sabbiose e per l’atmosfera idilliaca e non può nemmeno dirsi essere una silenziosa oasi di pace, ma è qualcosa di più. Per i triestini è un lungo dove si rivelano tramonti spettacolari, ci si tuffa vicino all’aspro promontorio di bianca roccia dove domina il Castello di Miramare a picco sul mare, con alle spalle il Carso. E si può godere poi dell’ombra degli alberi e mangiare ai chioschetti distribuiti lungo il viale.

Ma che cos’è a rendere unico e affascinante questo peculiare lido? Le persone che lo popolano: i triestini. Osservati da un forestiero con i suoi stereotipi, gli anziani triestini vengono visti ora sotto una diversa luce. Luigi Orsini mette in scena un monologo comico basato sulla propria storia personale. Dall’Abruzzo a Trieste, il protagonista per potersi mantenere lavora come bagnino proprio presso i “Topolini”. Ed è lì che osserva le persone uniche che lo frequentano, i veri protagonisti dello spettacolo. In un connubio di conversazioni dialettali e aneddoti esilaranti, viene ricreata l’atmosfera tipica triestina vista dagli occhi di uno “straniero”, all’interno della quale potersi immergere per osservare ciò che rende questo luogo così speciale. Una storia che i triestini non potranno che amare divertendosi.