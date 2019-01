La Prova del Cuoco sbarca tra i banchi del mercato coperto

di E.B.

TRIESTE -, trasmissione di Raiuno condotta da Elisa Isoardi, sbarca tra i banconi della frutta e della verdura deldove si terrà il collegamento con l'immancabile "borsino" della spesa diL'appuntamento è alle 11.30. La puntata precisione di domani 9 gennaio inizierà parlando di mandarini, con la ricetta della chef mantovana Clara Zani che preparerà una gustosa sogliola alla buccia candita di mandarino. Con lei ci sarà l’esperta in fitoterapia Stefania La Badessa, che svelerà tutte le proprietà di questo frutto di stagione. Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno gli chef Kaba Corapi da Catanzaro e Ivan Giavarini da Brescia si sfideranno nella rivisitazione di un piatto tipico della cucina romana: i carciofi alla giudea. Per la rubrica “Piatto d’Autore”, lo chef romano Marco Bottega cucinerà un saporitissimo trittico di spaghetti ma spazio anche alla creatività dello chef livornese Simone Ferri Graziani, che realizzerà un appetitoso sformato di broccoli. Terza “manche” per i protagonisti de La Prova del Cuoco: le concorrenti Rita Dassa da Torino e Anna Maria Fanelli da Bari se la giocheranno a colpi di ricette, affiancate dagli chef Alessandro Boglione da Cuneo e Antonio Totaro da Napoli. A giudicarle lo chef stellato Errico Recanati, l’esperta enogastronomica Paola Gula e - “giurato per un giorno” – il conduttore televisivo Michele Cucuzza.