L'Alma Arena cambia nome: sarà Allianz Dome fino al 2023

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Cambia nome l'Alma Arena, la casa dell'Alma Pallacanestro Trieste: dalla prossima stagione si chiamerà. Lo prevede un accordo annunciato questo pomeriggio a Trieste. Il palazzetto dello sport intitolato a Cesare Rubini, teatro delle emozionanti sfide di basket e di numerosi altri eventi, adotterà il nuovo nome per cinque annualità. Inaugurato nel 1999 - riporta una nota - il PalaTrieste conta 6.943 posti a sedere e nella stagione 2016/17 è stato affidato in concessione dal Comune alla. «Tra Trieste e Allianz - ha affermato il sindaco del capoluogo giuliano, Roberto Dipiazza, durante un incontro - c'è un legame profondo. Nei fatti Allianz sta dimostrando non solo di considerare la città la propria casa, ma di voler contribuire concretamente ad abbellirla». Per la Pallacanestro Trieste questo accordo è «un grande onore - ha osservato il presidente della società Gianluca Mauro - e un risultato raggiunto in termini di consolidamento dei propri investimenti nel settore sportivo e del valore del basket a Trieste». «Si tratta di un accordo pluriennale - ha concluso, Direttore Generale di Allianz S.p.A - fino al 2023, che evidenzia la nostra volontà di supportare il basket triestino con decisa partecipazione, come dimostrano gli investimenti già realizzati nelle passate stagioni».