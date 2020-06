Jacques Brel ricordato da Livio Cecchelin: «Era uno come noi»

TRIESTE - «Con Brel, all'inizio, avevano tutti riguardo: dopo mezz'ora avevamo subito capito che era uno come noi. Era un ragazzo che amava la vita, l'avventura e le donne; era sempre sorridente e molto ottimista, ma ogni tanto si metteva nei guai: prendeva il trimarano e se ne andava, senza porsi problemi, poi però riuscivano a »ripescarlo«». A ricordare Jacques Brel, fra i più noti cantautori di lingua francese del secolo scorso, Livio Cecchelin, fra i protagonisti della musica triestina, scomparso nei giorni scorsi, in una intervista di qualche anno fa. Figlio del noto comico Angelo Cecchelin e dell'attrice e cantante Lilia Carini, nel corso della sua carriera artistica Cecchelin compose le musiche di molti spettacoli del teatro triestino per La Contrada con cui ebbe un lungo sodalizio iniziato nel 1986 e lavorando con la Rai del Fvg. Fra i grandi nomi della musica internazionale con cui si esibì, invece, oltre a Brel, quello di Joséphine Baker, fra le più acclamate vedette di Parigi degli anni '20» © RIPRODUZIONE RISERVATA