Iva evasa per oltre 2 milioni: tre ordinanze di custodia cautelare

E.B.

TRIESTE - Il primo Gruppo dellaha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare - di cui due in carcere - nei confronti di altrettanti imprenditori operanti a livello nazionale cheavevano creato società fittizie per emettere fatture false e di accentrare così rilevanti debiti tributari mai versati al Fisco. Lo schema societario scoperto dalle Fiamme Gialle per oltre quattro anni ha permesso ai tre di non versare l'Iva allo Stato e di vendere prodotti informatici a prezzi molto competitivi. Dal 2013 in poi, i tre avrebbero spostato su soggetti nullatenenti le imposte dovute,, applicando ai prodotti prezzi di vendita molto vantaggiosi, con vere e proprie forme di concorrenza sleale. L'Autorità Giudiziaria triestina ha disposto inoltre il sequestro di numerosi conti correnti bancari, immobili, e del sito internet e del profilo Facebook usato dagli arrestati per pubblicizzare e vendere sul web i propri prodotti.