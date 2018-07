Vanessa alle prefinali di Miss Italia: la mamma fu eletta Miss Cinema

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE e PORDENONE -, 21 anni, di, studentessa in relazioni pubbliche con la passione dello sport e della cucina, si è aggiudicata il titolo regionale di Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia eVanessa è stata eletta, tra gli applausi del pubblico, a Prata di Pordenone, in occasione della 161° edizione dei Festeggiamenti Pratensi ed è la prima delle otto ragazze che rappresenteranno il Fvg alle prefinali del più prestigioso e popolare concorso di bellezza nazionale giunto, quest’anno, alla 79° edizione. Vanessa è figlia d’arte: la mamma,, vinse il titolo diFriuli Venezia Giulia nel 1979 e partecipò alla finale nazionale di Miss Italia di quell’anno.Oltre alle finali regionali, lo staff dell’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso, è impegnato anche sul fronte delle selezioni. A Staranzano (Gorizia), in occasione della Notte Piccante, Irene Lovric, 20 anni, di Trieste, parrucchiera, è stata eletta Miss Staranzano.Oltre a Irene, sono state anche premiate Michelle Masullo, 18 anni, studentessa di(Udine), Miss Rocchetta Bellezza; Alessia D’Onofrio, 19 anni di Trieste, Miss Love’s Nature; Ines Bourerara, commessa 19enne di(Gorizia), Miss 4° Classificata, e Caterina Desiderio, 18 anni di Monfalcone, studentessa al Socio Sanitario, Miss Interflora.Irene Lovric, Michelle Masullo e Alessia D’Onofrio, sono ammesse alle finali di Miss Italia in Fvg in programma nei mesi di luglio e agosto e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, mercoledì 22 agosto, al centro congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro. Prossime selezioni: lunedì 16 luglio alle Terme di Lignano e venerdì 20 al ristorante Adriatico di Villotta di Chions (Pordenone). Info www.missitalia.it. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.