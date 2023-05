Investito da un camion lungo la Strada della Rosandra: all'ospedale con trauma cranico

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Un uomo è stato soccorso dai sanitari questa mattina, 12 maggio, dopo essere stato investito da un camion lungo Strada della Rosandra a San Dorligo della Valle. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale di Cattinara, in particolare per la cura di un trauma cranico.