Investito da un'auto mentre cammina lungo la via: un volo di 5 metri e la terribile caduta

TRIESTE - Investito da un'auto mentre cammina lungo via fa un volo di cinque metri e cade a terra: ferito un 25enne. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi, 16 gennaio, a Trieste lungo via Fabio Severo, all'altezza del civico 4.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, il giovane mentre stava camminando lungo la strada è stato urtato da una vettura e, a seguito dell'impatto, è stato sbalzato per circa 5 metri, rovinando malamente al suolo. Immediata la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, Nue112: sul posto sono state inviate l'equipe sanitarie di un'automedica e di un'ambulanza provenienti da Trieste che hanno assistito la persona rimasta ferita, che è stata trasportata all'ospedale di Cattinara.