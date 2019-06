Bmw inseguita dalla polizia slovena, si schianta oltre il confine: catturato un afgano

di Marco Corazza

TRIESTE L'inseguimento da parte della polizia slovena di una potente Bmw, finisce in Italia con lo schianto dei fuggitivi a Trieste.Uno degli occupanti è stato fermato da una guardia giurata italiana dell'Italpol che era ferma ad una stazione di servizio per fare carburante. I tre in fuga pensavano evidentemente di farla franca attraversando il confine, certi che la Polizia slovena avrebbe desistito, ma non è andata così.Stanotte alle 1.15 circa unaera ferma al distributore di benzina di via Svevo a Trieste, durante il rifornimento ha notato transitare adcon targa straniera e subito dopo una pattuglia della polizia slovena che li inseguiva. La Bmw si é schiantata poco dopo, con la pattuglia slovena che l'ha tamponata. A quel punto è arrivata la guardia che, notando la scena, ê riuscita a bloccare uno dei tre soggetti, consegnandolo alla polizia slovena.A quel punto è partita la segnalazione alla centrale operativa Italpol e alle forze dell'ordine italiane, giunte sul luogo dello schianto posto poco dopo. L'uomo fermato è stato trasferito negli uffici della Polizia di Trieste. È caccia aperta per gli altri due in fuga.