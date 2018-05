Inseguimento da film con schianto: guidava un passeur minorenne

di E.B.

TRIESTE - È minorenne il passeur che si trovava alla guida della Peugeot 607,, che nella serata di sabato 19 maggio è andata a schiantarsi contro alcune vetture in transito, provocando un incidente , all'incrocio tra via Svevo e via Baiamonti.A distanza di qualche giorno è la stessa Polizia di Stato a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto: il passeur minorenne è stato arrestato per favoreggiamento dell'. A bordo della Peugeout, c'erano quattro migranti che sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio italiano.Il minorenne, M.D. le sue iniziali,era residente in Francia ed è stato identificato con permesso di soggiorno francese. Nell'incidente provocato è rimasta coinvolta anche una pattuglia slovena. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi delle volanti della Questura, pattuglie della Polizia stradale per i rilievi dell’incidente, mezzi dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e del 118 per prestare i primi soccorsi.Nell’incidente sono rimasti coinvolti iche transitavano in quel momento: sono stati sottoposti ad accertamenti all’ospedale di Cattinara. Le pattuglie della Polizia di Stato italiana hanno tratto in arresto il passeur e deferito in stato di libertà i quattro clandestini trasportati, tutti cittadini del Kosovo, identificati tramite le carte di identità rilasciate dalle Autorità kosovare: di essi i tre maggiorenni sono stati riammessi in Slovenia, mentre il minore è statoper minori stranieri non accompagnati di Trieste. L’arrestato si trova ora nel carcere del Coroneo.