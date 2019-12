Ingegnere di 38 anni muore nel sonno a Londra, la polizia: «Cause naturali»

VENEZIA - Tragedia nella City: un ingegnere veneziano di 38 anni che lavorava a Londra è stato provato morto in casa ca e lunedì notte. Si tratta di Paolo De Zotti, originario di Blessaglia di Pramaggiore (Ve) da qualche tempo trasferito a Londra. Secondo la polizia britannica, come riporta la stampa inglese, le cause della scomparsa sarebbero naturali.



De Zotti aveva studiato ingegneria a Trieste, laureandosi con il massimo dei voti, prima di trasferirsi a Pordenone. Poi la decisione di cercare un futuro all'estero. E proprio a Londra era riuscito a trovare lavoro. Sono stati i genitori, mercoledì, a lanciare l'allarme perché il figlio non si era più fatto sentire.



La conferma è arrivata in un secondo momento, da parte della polizia londinese che ha catalogato il caso come morte naturale. Ultimo aggiornamento: 20:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA