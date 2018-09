Ingabbiati nel furgone e senza microchip: salvati 4 cuccioli

di E.B.

TRIESTE - Ingabbiati, senza documenti e privi sia di microchip che della vaccinazione antirabbica.erano trasportati in questa condizioni all'interno di un furgone proveniente dalla Serbia che nel pomeriggio di domenica è stato fermato da una pattuglia della Polizia stradale di Trieste nel corso dell’ordinario servizio di pattugliamento e dei controlli straordinari disposti per il periodo estivo. Il furgone era condotto da un cittadino serbo P.M., che trasportava nel baule posteriorecon all’interno quattro cuccioli di Golden Retriver. L’uomo è stato sanzionato per aver introdotto nel territorio italiano specie canine prive della previste condizioni sanitarie. Da qui gli approfondimenti svolti con il veterinario di turno che ha visitato i cuccioli presso il Polo Zooantropologico della Stazione di Prosecco e ne ha confermato le condizioni per il successivo sequestro. Gli stessi sono, quindi, rimasti nella predetta struttura in attesa di essere trasferiti al canile di via Orsera per le successive cure.