Secondo una ricostruzione dell'incidente il giovane morto avrebbe autonomamente avviato una manovra per spostare alcuni fasci di tubi. La manovra avrebbe provocato la caduta di due blocchi di cemento che lo hanno colpito in varie parti del corpo.

LA DITTA DEL PADRE DA 20 ANNI CON FINCANTIERI

La ditta per la quale lavorava la vittima si occupa di manutenzione degli impianti e non di costruzione navale e lavora da oltre 20 anni per la Fincantieri. Il titolare è il padre della vittima, il capo cantiere è invece il fratello di quest'ultima. Il giovane lavorava nell'azienda di famiglia da oltre un anno.



DOMANI LUTTO CITTADINO A MONFALCONE

Nella giornata di domani sarà proclamato il lutto cittadino a Monfalcone (Gorizia), in ossequio alla vittima dell'incidente sul lavoro accaduto questa mattina nello stabilimento di Fincantieri: lo ha fatto sapere, all'Ansa, il sindaco Annamaria Cisint. «Siamo letteralmente affranti - ha detto - mi sono immediatamente recata in Fincantieri e vedere un padre straziato per aver visto morire sotto i propri occhi il figlio è un'emozione terribile, che non si può dimenticare e ci spinge a fare tutto il possibile affinché questi drammi non debbano più verificarsi».



LA NOTA DEL GRUPPO FINCANTIERI

Fincantieri «partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia, garantendole sin d'ora il massimo sostegno». Lo riporta una nota del gruppo in merito all'incidente mortale avvenuto questa mattina nel cantiere di Monfalcone. Fincantieri «sta assicurando alle autorità competenti il massimo impegno per l'accertamento delle cause che lo hanno provocato», conclude la nota. La ditta per la quale lavorava la vittima si occupa di manutenzione degli impianti e non di costruzione navale e. Il titolare è il padre della vittima,di quest'ultima. Il giovane lavorava nell'azienda di famiglia da oltre un anno.

