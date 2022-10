Influenza e Covid: ok alla doppia vaccinazione, anche nelle farmacie

TRIESTE - Partirà il 12 ottobre la campagna di vaccinale del Friuli Venezia Giulia. La novità di quest'anno è che verrà proposta la co-somministrazione del vaccino anti Covid e antinfluenzale, distribuita in via prioritaria ad alcune fasce della popolazione ritenute particolarmente a rischio. Si tratta in particolare di operatori sanitari, adulti anziani, donne gravide, soggetti con patologie di base e bambini fino ai 6 anni di età.

Per rendere più vicina ai pazienti l'offerta di vaccinazione è in via di ultimazione un accordo con le farmacie della regione, che su base volontaria potranno aderire alla campagna. Non saranno solo punti di distribuzione dei vaccini antinfluenzali, ma diventeranno proprio luoghi in cui potrà essere somministrata sia la vaccinazione antiCovid sia l'antinfluenzale (previo via libera del proprio medico di base).