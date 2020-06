Flash mob in piazza Unità d'Italia degli infermieri nel ricordo dei colleghi morti per il Covid-19

Oltre una sessantina di infermieri da tutto il Friuli Venezia Giulia, aderenti al Nursind, sindacato autonomo di categoria, si sono ritrovati questa mattina alle 10 in piazza Unità d'Italia a Trieste per richiamare l'attenzione della politica. Gli Infermieri hanno pagato un prezzo altissimo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, un prezzo estremamente tangibile: in Italia oltre il 10% dei contagiati, secondo i dati diffusi quotidianamente dall'Istituto Superiore di Sanità, è un sanitario.

E tra i sanitari, gli Infermieri rappresentano la categoria che ha pagato il prezzo maggiore in termini di vite umane: sono infatti circa 30 mila gli Operatori Sanitari contagiati; tra gli Infermieri sono 40 i morti a causa del Coronavirus

«Durante la pandemia gli Infermieri sono stati celebrati come "eroi", incensati a reti unificate come "coraggiosi salvatori della Patria" - ricordano - ma passato il tempo del "bisogno" si è passati da promesse e sviolinate in conferenza stampa, al mancato riconoscimento. E fu così che la quasi totalità degli Infermieri si ritrovò dopo aver DATO TUTTO durante l'emergenza, pagando un prezzo altissimo, a ritrovarsi senza riconoscimento alcuno». © RIPRODUZIONE RISERVATA