Sotto i fumi dell'alcol infastidisce i clienti di un bar: 44enne in manette

TRIESTE - I Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44 enne triestino responsabile di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. All’interno di un bar di Muggia, l’uomo, che versava in palese stato di alterazione dovuto da un eccessivo consumo di alcolici, ha iniziato ad infastidire gli altri avventori, creando non pochi problemi. Il suo comportamento particolarmente molesto ha spinto i presenti, esasperati, a chiedere l’intervento dei Carabinieri.

Una pattuglia della Stazione di San Dorligo della Valle, giunta poco dopo presso l’esercizio, ha cercato di far calmare il 44enne e di procedere alla sua identificazione ma l’uomo, in pieno stato di agitazione e per niente collaborativo, ha cercato di sottrarsi al controllo. Spintonando e strattonando i militari ha anche provato a divincolarsi e ad allontanarsi ma è stato subito immobilizzato. È stato tratto in arresto per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e, al termine delle incombenze di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. È inoltre stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

