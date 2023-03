Infarto e arresto cardiaco in casa, il marito guidato al telefono rianima la moglie 58enne, ma è grave

TRIESTE - Una donna di 58 anni è stata soccorsa questo pomeriggio, 3 marzo 2023, in abitazione, a Trieste, in zona periferica, per un infarto cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. A dare l'allarme è stato il marito che l'ha trovata priva di sensi: l'uomo ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. L'infermiera della Sores che ha gestito la telefonata ha guidato via cavo l'uomo nella rianimazione cardiopolmonare, attivando contestualmente con i colleghi della sala operativa l'automedica e l'ambulanza. Il cuore della donna ha ripreso a battere. Le equipe sanitarie giunte sul posto hanno continuato le manovre salvavita: la donna è stata caricata in ambulanza, assistita dall'equipaggio (con medico dell'automedica a bordo). È sopraggiunto un secondo arresto cardiocircolatorio durante il trasporto a sirene al Cattinara. La donna è stata nuovamente rianimata e quindi accolta in gravi condizioni all'ospedale.