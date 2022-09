Schianto frontale sulla bretella Sacile Est, cittadina americana in gravi condizioni

STARANZANO/FONTANAFREDDA - Da Staranzano, dove si trovava, l'equipaggio dell'elisoccorso è stato dirottato dalla Sores a Fontanafredda (Pordenone) per un grave incidente stradale accanto lungo la bretella di Sacile Est, fuori dalla autostrada. In questo caso si è trattato di uno schianto stradale frontale tra due auto. Coinvolte 3 persone tra cui una donna di 39 anni, cittadina americana, rimasta gravemente ferita alla parte alta del corpo. È stata stabilizzata e quindi trasportata in elicottero in ospedale. Sul posto anche una automedica.

E' stata una mattinata piena per la Sores/struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Prima di arrivare sulal bretella di Sacile Est l'equipaggio di una ambulanza e l'équipe dell'elicottero sanitario erano intervenuti a Staranzano (Gorizia) per soccorrere due persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Una vettura ha capottato finendo ruote all'aria. Fortunatamente le due persone non sono rimaste ferite in maniera grave e non sono in pericolo di vita. In entrambi i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno operato in piena sinergia.