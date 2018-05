Incinta e ostaggio dei criminali: «La liberiamo se ci dai altri 3mila euro»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un incubo quello vissuto da una cittadina di nazionalità kosovara al. La donna è stata presa inda alcuni membri di un'organizzazione criminale dedita al fdal Kosovo che avrebbero dovuto condurla in Italia ma che una volta ricevuto il compenso pattuito di 3mila euro, ne hanno pretesi altrettanti per la liberarla.Alle prime ore di ieri, 8 maggio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, coordinati dalla locale Procura della Repubblica hanno sottoposto a fermo di indiziato di delittopoiché ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione,a scopo di estorsione.E' stato il marito della donna a sporgere denuncia nella notte del 6 maggio scorso riferendo, appunto, che la donna era tenuta in ostaggio dai criminali. Immediatamente sono partite le indagini che hanno consentito di risalire al tipo e modello di autovettura utilizzata dai trafficanti per giungere in Italia. L'auto è stata intercettata nella tarda serata del 7 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria. Il veicolo è stato bloccato mentre stava oltrepassando il valico di frontiera di RabuieseA bordo un'unica persona che è stata condotta in Questura. Ulteriori accertamenti hanno permesso di appurare che il 51enne utilizzava un telefono attraverso il quale la donna incinta aveva in alcune occasioni, nella giornata precedente, comunicato con il proprio marito. Tra gli effetti personali del fermato è stato trovato ancheintestato ad una terza persona, facente parte del sodalizio criminale. I trafficanti, una volta ottenuti gli altri 3mila euro richiesti dal fratello della donna, l'avevano rilasciata. L'uomo si trova ora nel carcere del Coroneo.