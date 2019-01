Ubriaco al volante piomba sull'auto dei carabinieri: feriti, patente ritirata

TRIESTE - Un uomo di 37 anni, di Trieste, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato per guida in stato di alterazione alcolica, dopo che ieri notte, a bordo della sua autovettura proveniente da via Paulania, si è scontrato con un equipaggio del Nucleo radiomobile dei Carabinieri in viale Miramare, nei pressi della Stazione ferroviaria. A causa dell'incidente i due militari avrebbero riportato lesioni e sono stati rilevati danni ai mezzi coinvolti. L'uomo, dopo essere risultato positivo all'alcoltest, è stato denunciato e contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida.

