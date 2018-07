Pedone investito dal furgone: la gamba resta incastrata sotto il veicolo /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Incidente alle 14.50 di oggi in via Levier a Trieste: un pedone è rimasto incastrato con la gamba sotto un furgone. Sul posto i vigili del fuoco di Trieste.All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno trovatoe hanno quindi provveduto a liberare l'arto che era. Una volta liberata la gamba l'infortunato è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale. Sul posto anche la polizia locale.