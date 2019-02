Tir si schianta sullo svincolo di Redipuglia, code di chilometri in A4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autoarticolato, poco dopo le 7. e 30 di oggi 20 febbraio, è finito dritto contro la "cuspide" del guardrail che divide lo svincolo di uscita a Redipuglia dalla carreggiata della A4, in direzione Trieste. Il Tir è di traverso sull'autostrada e le strutture di sicurezza della stessa sono danneggiate per decine di metri. Il camionista è ferito ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Gravi invece le conseguenze sulla circolazione: chilometri di coda e autostrada chiusa tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste, con obbligo di uscita a Redipuglia.