Incidente sul lavoro: cade da un'impalcatura alta due metri e mezzo, operaio in ospedale

TRIESTE - Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere allestito lungo una viabilità di Trieste. Un operaio di circa 60 anni è caduto da un'impalcatura, da un'altezza di due metri e mezzo. Immediata la chiamata al Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Intervenute anche le forze dell'ordine per quanto di competenza.