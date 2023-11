Incidente sul lavoro a Trieste: uomo precipita dall'alto, l'allarme dato da un passante

TRIESTE - Incidente sul lavoro alle 12.30 di oggi, martedì 21 novembre, a Trieste: un 50enne è stato soccorso per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta dall'alto nel quartiere di Roiano.

A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, indicando una persona a terra, priva di sensi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un automedica. Hanno attivato le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale di Cattinara.